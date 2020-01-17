Нидерландский мотогонщик пережил клиническую смерть после аварии на ралли «Дакар»

Мотогонщик из Нидерландов Эдвин Стравер 16 января пережил клиническую смерть после аварии на 11-м этапе ралли «Дакар», который прошел в Саудовской Аравии, сообщает нидерландское издание AD.

Во время заезда Стравер упал с дюна на скорости 50 км/час, в результате чего сердце спортсмена не билось около 10 минут.

Врачам удалось реанимировать гонщика, после чего он был доставлен в одну из клиник Эр-Рияда. Там было обнаружено, что Стравер сломал один из верхних шейных позвонков.

Источник сообщает, что нидерландский мотогонщик находится в критическом состоянии.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Мотогонщик из Нидерландов Эдвин Стравер 16 января пережил клиническую смерть после аварии на 11-м этапе ралли «Дакар», который прошел в Саудовской Аравии, сообщает нидерландское издание AD. Во время заезда Стравер упал с дюна на скорости 50 км/час, в результате чего сердце спортсмена не билось около 10 минут. Врачам удалось реанимировать гонщика, после чего он был […]