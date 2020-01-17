Против главы саратовского минздрава возбудили дело

Против министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбудили уголовное дело, сообщил Следственный комитет.
Дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также уголовное дело возбуждено в отношении других сотрудников минздрава по той же статье.
По версии следствия, осенью 2018 года саратовский минздрав заключил три контракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медучреждений. На момент заключения министр и другие должностные лица были в курсе того, что аппараты не соответствовали условиям государственного контракта, пояснили в СК.
«Несмотря на это, министр здравоохранения Саратовской области и иные должностные лица данного министерства, используя предоставленные им властные полномочия вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности в интересах фирмы-поставщика, дали указания главным врачам принять медицинские изделия», – отмечается в сообщении.
После этого Мазина организовала оплату оборудования, ущерб бюджету составил более 53 млн рублей.
Противоправная деятельность выявлена региональным управлением ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Саратовской области.
В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что в кабинете у Мазиной прошли обыски по делу о превышении должностных полномочий.
«В данный момент в служебном кабинете министра здравоохранения Натальи Мазиной проводятся следственные действия в виде обыска. Их проводят сотрудники следственных структур. Насколько нам всем известно, на протяжении продолжительного времени расследуется уголовное дело о закупках медицинского оборудования. Вероятно, речь идет о российском производителе – ЗАО НИПК «Электрон» города Санкт- Петербург», – сообщили в минздраве, передает ТАСС.
Там добавили, что министр находится на рабочем месте и оказывает следователям всю необходимую помощь.
«На протяжении всего хода расследования лично министр здравоохранения Мазина, сотрудники министерства оказывали, оказывают, при необходимости готовы оказывать в дальнейшем помощь в расследовании данного дела. В том числе и прежде всего в части установления истинных причин возможных нарушений, а также причастных лиц», – добавили в пресс-службе.
В квартире Мазиной также произвели обыск, в ходе которого изъяли правоустанавливающие документы на объекты имущества.
В 2018 году Следственный комитет обвинил главу минздрава Ульяновской области Рашида Абдуллова в соучастии при хищении на госзакупках медицинского кислорода, что причинило региональному бюджету ущерб на 10,5 млн рублей.
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