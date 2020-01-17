CNN — всё ради выборов — помощник адвоката Трампа объяснил, зачем тот давил на Киев

Помощник личного адвоката Трампа Руди Джулиани Лев Парнас заявил, что во время переговоров с Киевом американский лидер пытался собрать компромат на Джо Байдена вовсе не ради искоренения коррупции, а для повышения собственных шансов на переизбрание, пишет CNN. По словам Парнаса, в качестве представителя Джулиани он дважды требовал от Украины открыть расследование по делу Байдена, обещая взамен поддержку Белого дома.



Reuters

Бизнесмен советского происхождения Лев Парнас, тема сотрудничества которого с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани попала в эпицентр дела об импичменте, заявил, что всё, что они делали, было «ради выборов 2020 года», а вовсе не ради защиты американских интересов, пишет CNN.

«Именно так все и считали, — сообщил Парнас в интервью каналу. Таким образом, бизнесмен напрямую оспорил версию американского лидера, который утверждал, что все попытки найти компромат на его политического соперника Джо Байдена были связаны с обеспокоенностью насчёт разгула коррупции на Украине.

«Для него самое важное — это остаться ещё на четыре года и продолжить бой. То есть никак по-другому это объяснить невозможно», — подчеркнул Парнас.

Откровения Парнаса напрямую противоречат заявлениям Белого дома о том, что переговоры Трампа и его союзников с Украиной касались искоренения коррупции, а не улучшения позиций американского лидера в ходе предвыборной кампании. Своё интервью бизнесмен дал на фоне формальной передачи статей импичмента Дональда Трампа в сенат.

При этом в октябре самому Парнасу федеральные прокуроры Нью-Йорка предъявили обвинения в финансовых махинациях, как и ещё одному помощнику Джулиани — Игорю Фруману. Оба подозреваемых свою вину признавать отказались.

По словам бизнесмена, по указанию Джулиани он пытался убедить украинцев открыть расследование по делу о деятельности Байдена и его сына Хантера, а также предлагал Киеву поддержку администрации Трампа в том случае, если Украина пойдёт на подобный шаг.

С момента предъявления Парнасу обвинений последний публично порвал отношения как с Трампом, так и с Джулиани, постоянно сообщая о президенте различную компрометирующую информацию. Подобное поведение совсем не похоже на ту преданность, с которой он раньше относился к Трампу.

«Я любил его, — признался он. — Я хочу сказать, что когда ФБР провело в моём доме рейд, моя жена смутилась, потому что они сказали, что у меня там было что-то вроде алтаря. Там везде были развешаны его фотографии. Он был для меня идолом. Мне казалось, что он — Спаситель».

При этом Парнас неоднократно призывал конгресс предоставить ему возможность дать свидетельские показания в рамках процедуры импичмента. По его словам, он и бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болтон смогут помочь «собрать воедино все элементы этого паззла».

Тем не менее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что Трамп с Парнасом не был знаком. «Это человек, который подозревается в преступлении, и он находится на свободе благодаря залогу. Это человек, который владеет компанией под названием Fraud Inc.*, и мне кажется, что забывать об этом не следует. Вообще нас он не слишком беспокоит», — добавила она.

Парнас рассказал о двух случаях, когда он требовал от украинцев объявить о начале расследования по делу Байденов в обмен на преференции от Белого дома. Первый из них произошёл в начале 2019 года во время встречи с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Тогда Порошенко сообщили, что если он объявит о начале расследования, то «Трамп либо пригласит его в Белый дом, либо сделает о нём заявление, однако, по сути, поддержит его переизбрание».

Второй же инцидент имел место после победы Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине. В Белом доме осознавали, что присутствие представителей администрации Трампа на церемонии инаугурации Зеленского будет иметь большой вес, поэтому на встрече с помощником Зеленского Парнас передал ему одно сообщение.

«Я весьма жёстко и твёрдо обозначил им несколько пунктов: во-первых, Зеленскому нужно немедленно — тем же вечером или в течение ближайших 24 часов — заявить о начале следствия по делу Байдена», — вспоминал Парнас. Кроме того, он заявил помощнику украинского лидера, что Киев должен «избавиться от определённых лиц в администрации, которые являются врагами президента».

При этом, по словам Парнаса, он не уверен в том, знал ли о происходящем вице-президент США Майк Пенс. Тем не менее он добавил следующее: «Все приближённые Трампа осознавали, что это бельмо на глазу и что это серьёзная ситуация».

* Fraud — мошенничество, афера (прим. ИноТВ).

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