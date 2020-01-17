Мишустин назвал главную задачу правительства

17.01.2020, 13:44, Новости дня

Новый премьер-министр Михаил Мишустин пообещал в ближайшее время провести встречу с новым составом российского правительства, когда оно будет утверждено.

«Самое главное на сегодняшний момент – сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся», – приводит его слова ТАСС.

В пятницу Мишустин встретился со своим предшественником на посту премьер-министра Дмитрием Медведевым и ушедшим в отставку правительством страны.

Новый глава правительства поблагодарил Медведева за совместную работу. «Я тоже был частью правительства, которое сегодня собралось, всех коллег знаю лично», – сказал Мишустин.

«Хочу сказать, что на сегодняшний день все, в соответствии с указом президента, продолжают исполнять свои обязанности. Прошу вас от этого не отступать», – добавил он, обращаясь к членам правительства.

Мишустин утром приехал в Дом правительства на Краснопресненской набережной. Он и Медведев более часа общались один на один в кабинете председателя правительства, а затем вместе вышли на встречу с кабинетом министров, который находится в отставке, но продолжает исполнять свои обязанности, передает РИА «Новости».

В четверг президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьером и включил его в состав Совета безопасности России.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.



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