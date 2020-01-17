Первую систему беспилотной авиаразведки НАТО открыли в Италии

Альянс открыл на авиабазе Сигонелла в Италии первую систему беспилотной воздушной разведки (Alliance Ground Surveillance, AGS), сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на официальной церемонии открытия системы на острове Сицилия.

«Мы собрались здесь, чтобы приветствовать прибытие [из США] двух первых беспилотников (RQ-4D «Phoenix») по наблюдению за поверхностью земли. Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев, еще три дрона прибудут до конца года. Она позволит наблюдать за всей территорией альянса и за его пределами – от Арктики до Сахеля, от Атлантики до Восточной Европы», – цитирует ТАСС Столтенберга.

Напомним, в среду сообщалось, что самые масштабные за последние 25 лет учения США в Европе Defender 2020 начнутся в марте в 10 странах НАТО.





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Последнее: Альянс открыл на авиабазе Сигонелла в Италии первую систему беспилотной воздушной разведки (Alliance Ground Surveillance, AGS), сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на официальной церемонии открытия системы на острове Сицилия. «Мы собрались здесь, чтобы приветствовать прибытие [из США] двух первых беспилотников (RQ-4D «Phoenix») по наблюдению за поверхностью земли. Система выйдет на операционную готовность через несколько месяцев, […]