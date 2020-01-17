Медведев поблагодарил правительство за работу

17.01.2020, 13:37, Новости дня

Бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев поблагодарил членов кабинета министров за работу и пожелал новому премьеру успехов.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев в пятницу после часового общения один на один провели встречу с членами российского правительства, которые, находясь в отставке, продолжают исполнять свои обязанности. На встречу было приглашено правительство в полном составе.

При встрече Медведев подчеркнул, что каждый член кабмина ответственно трудился на своем посту, и выразил уверенность, что члены правительства и в статусе исполняющих обязанности будут в полной мере делать свою работу.

Экс-глава кабмина также пожелал новому премьеру и правительству успехов. «Эта работа требует максимальной отдачи и подвергается критике», – добавил он, передает РИА «Новости».

Он также выразил надежду на то, что до того, как новое правительство будет сформировано, «все будет надлежащим образом происходить». «Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные», – сообщил Медведев.



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