Обнаружена связь между низким уровнем двигательной активности младенцев и ожирением

Основными причинами мировой эпидемии ожирения является увеличение калорийности рациона и малоактивный образ жизни. Как сообщается в новом исследовании, корни этого явления уходят в раннее детство.

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Ученые из школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса в Блумберге обнаружили, что у малоподвижных младенцев выше вероятность ожирения в более позднем возрасте, чем у непосед. В рамках исследования велось постоянное наблюдение за 506 малышами. Уровень двигательной активности маленьких испытуемых отслеживали с помощью акселерометров, прикрепленных к лодыжкам. Результаты показали, что младенцы, которых не ограничивали в движениях, имели в последующем меньше жировых отложений в области живота. «Даже в младенчестве детям очень важно свободно двигаться. В наши дни малыши проводят все больше времени в автомобильных креслах, стульчиках, колясках. Родители недостаточно задумываются об отдаленных последствиях такого образа жизни. Ребенка надо, наоборот, стимулировать к движению», — считают авторы исследования.

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