Исследование: Курение снижает способность восстанавливаться после инсульта

У людей, которые курят или только недавно оставили эту привычку, нарушения состояния здоровья и функций организма после инсульта гораздо тяжелее, чем у тех, кто никогда не курил. Об этом рассказывается в исследовании, которое опубликовано в журнале Stroke.

Известно, что курение увеличивает риск сердечно-сосудистых болезней, включая инсульт. Новое исследование показывает, как курение до инсульта влияет на качество дальнейшей жизни.

По сравнению с никогда не курившими, у курильщиков 29% чаще наблюдается нарушение функций организма после инсульта. Выше риск плохого исхода инсульта был и у тех, кто бросил курить за два года до него или позже. Сходным образом курение до инсульта оказалось связано с тем, насколько зависимыми от помощи других становятся пациенты.

«Курение, вероятно, самый важный модифицируемый фактор, который препятствует функциональному восстановлению после инсульта. Пациенты, в частности те, у который повышен риск инсульта, должны бросить курение как можно скорее», — сказал соавтор исследования Тетсуро Аго (Tetsuro Ago ) из Университета Кюсю Reuters.

Полное или частичное функциональное восстановление после инсульта для большинства пациентов занимает несколько месяцев. Насколько полным оно оказывается, варьирует у разных пациентов. Аго отмечает, что у многих людей после инсульта длительное время могут сохраняться нарушения физических и психических функций. Им может быть сложнее выполнять обычные задачи, например, самостоятельно одеваться, мыться или ходить.

Исследование охватывало пациентов в среднем возрасте 70 лет, 32% из них курили в прошлом, 43% — никогда не курили. Для курильщиков риск плохого исхода инсульта повышается с увеличением количества выкуренных сигарет. Те, кто выкуривал пачку сигарет в день, на 27-48% чаще страдали от тяжелых функциональных нарушений и на 32-53% чаще зависели от других людей.

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