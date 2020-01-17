Лишитесь денег: в Роскачестве призвали не пользоваться уличными банкоматами

Специалисты Роскачества рассказали, в каких случаях стоит воздержаться от пользования банкоматами. Эксперты отмечают, что если вставить карту в устройство, над которым «поработали» мошенники, можно лишиться средств, сообщает телеканал «Царьград».

В частности, нельзя подносить карту к банкоматах, на которых установлены какие-либо сторонние приспособления, закрепленные клеем или скотчем. Они могут оказаться скиммерами – устройствами, которые считывают данные карты и автоматически переводят с нее средства на счет злоумышленника. Кроме того, преступники часто ставят на банкоматы фальшивую клавиатуру или картоприемник, которые могут считать ПИН-код карты, сообщает ТАСС.

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