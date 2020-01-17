Иран заявил о неясных моментах в крушении украинского самолета

17.01.2020, 13:26, Новости дня

Крушение украинского самолета Boeing в Тегеране необходимо расследовать и дальше, поскольку в этом деле остаются неясные моменты, сообщил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

«В инциденте с самолетом есть неясные моменты, которые нужно расследовать, и [необходимо] предотвратить подобные случаи в будущем», – приводит его слова ТАСС.

Между тем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что причины крушения украинского лайнера в Иране будут зафиксированы во время визита иранской делегации в Киев в понедельник. «Мы требуем фиксации [причины]», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали.



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