Медики из США перечислили преимущества ежедневного употребления легких салатов

В США медицинские специалисты рассказали, какую пользу принесет ежедневное употребление легких салатов. Оказалось, добавление в рацион этого блюда позволит существенно снизить риск развития раковых заболеваний.

Американские специалисты полагают, что легкие салаты являются одними из самых здоровых блюд благодаря большому количеству витаминов, содержащихся в них. Так, салат из огурцов, помидоров, болгарского перца и зелени может положительно воздействовать на весь организм в целом, улучшая работу желудочно-кишечного тракта и укрепляя иммунитет.

Легкий салат из томатов, брокколи, болгарского перца и укропа содержит в себе бета-каротин, влияющий на здоровье глаз. Кроме того, это блюдо является диетическим, поэтому оно станет полезным для людей с диабетом благодаря нормализации уровня сахара в крови.

Почти все овощи содержат антиоксиданты, защищающие человеческий организм от свободных радикалов и замедляющие процесс старения. Также они повышают устойчивость к развитию онкологических заболеваний и снимают серьезные воспаления. Медики не рекомендуют солить легкие салаты, предлагая заправлять их оливковым маслом и лимонным соком.

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