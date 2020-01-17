Глызин рассказал об уходе от Пугачевой в группу «Веселые ребята»

Алексей Глызин посетил передачу «Судьба человека», где пояснил о работе с Аллой Пугачевой. В свое время он ушел от артистки в группу «Веселые ребята».

По словам музыканта, он работал гитаристом в музыкальном коллективе Примадонны и многому у нее научился. «Она — человек с репутацией», — поделился Глызин. Знаменитость также рассказал, что изначально пел на разогреве у Пугачевой несколько песен, после чего она выходила на сцену. Как отметил Алексей Сергеевич, зрители всегда были в восторге от Аллы Борисовны, а поклонники следовали за ней по пятам. «На людей она действовала магически. Мы спасались бегством после ее концертов», — признался певец.

Вскоре исполнителя пригласили стать участником группы «Веселые ребята». Когда Глызин решил сказать об этом Пугачевой, то думал, что она его «прибьет». «Я прошла путь этого коллектива — попробуй и ты», — вспомнил музыкант слова Примадонны.

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