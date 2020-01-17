В России откроется первый Центр карбоновой терапии

В России, а именно в Ленинградской области, откроется первый Центр карбоновый терапии, об этом рассказал Владислав Баранов, генеральный директор клиники АО «Номеко». Центр войдет в состав разно профильного медицинского комплекса.
В создании Центра прогрессивной технологии примет участие группа клиник. Баранов пояснил о запланированных работах на Гайдаровском форуме. Прогрессивные технологии дадут возможность лечить все виды онкологических заболеваний. Во всем мире работают тринадцать таких клиник, шесть из которых расположены в Японии. На сегодняшний день, углеродная терапия является самым эффективным методом борьбы с онкологией. Облучение проводят с помощью ионов углерода, что дает возможность поражать раковые клетки, не затрагивая здоровые, и снизить риск возникновения вторичных злокачественных опухолей.
По словам врачей, данная терапия позволяет лечить опухоли, расположенные в труднодоступных местах, которые невозможно излечить с помощью других видов облучения. Кроме этого снижается количество необходимых лечебных сеансов.
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