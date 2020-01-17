Скандалы: Дмитрий Медведев останется при «атрибутах» премьера

После назначения на пост зампреда Совета безопасности экс-руководитель правительства сохранит все привилегии «прошлой жизни»: от охраны до резиденции

Часть аналитиков видит в Совбезе «Политбюро 2.0» — со счетов, по их мнению, списывать Дмитрия Анатольевича рано. 13 января на вручении правительственных премий журналистам Дмитрий Медведев был в ударе, шутил с лауреатами и обильно цитировал Чехова: «Новый год — такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже…. » По иронии судьбы эти слова оказались пророческими для самого экс-премьера.

Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, Медведев заранее не знал о своей отставке, или, по крайней мере, узнал о ней не сильно раньше всех остальных.

На встрече с президентом в Белом доме, куда правительственных чиновников срочно собрали после послания Путина, никто внятно причины отставки премьера и правительства не объяснил.

Совершенно очевидно, что грядущие поправки в Конституцию тут ни при чем. Право утверждать премьер-министра и кабмин получит уже новый состав Госдумы (выборы должны состояться в 2021 году), а воспользоваться им депутаты смогут и вовсе после истечения полномочий действующего главы государства, т.е в 2024 году.

Можно предположить, что основной причиной отставки стало недовольство темпами реализации нацпроектов: в конце прошлого года Владимир Путин несколько раз отмечал, что люди никакого улучшения не почувствовали, а рожденные в муках «дорожные карты» не помогают продвинуться к достижению национальных целей. Доходы падают. Количество бедных не уменьшается. Недовольство (и это показывают рейтинги) растет.

Зато на встрече с кабмином выяснилась судьба самого Медведева, которому президент предложил занять пост своего заместителя как председателя Совета безопасности. В положении о Совбезе должности зампреда нет, но Владимир Путин пообещал ввести ее в ближайшее время (и сегодня ввел, произведя назначение Медведева) отметив, что ДАМ будет заниматься вопросами обороноспособности и безопасности и таким образом переходит в «президентский блок».

Напомним, что практика «придумывания» должностей для близких соратников не нова. ВВП уже пользовался ей в 2016 году, когда отправил в отставку главу АП Сергея Иванова. Иванов стал спецпредставителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. И кстати, тоже остался в Совбезе.

С учетом того, что Совбез еженедельно собирается для обсуждения ключевых вопросов внешней и внутренней повестки, в нем тоже видят некое «Политбюро 2.0». Причем, в отличие от Госсовета, положение о котором только предстоит внести в основной закон, этот орган является конституционным еще с 90-х годов и при желании вполне может быть задействован в схеме трансферта власти. Поэтому является ли новое назначение «понижением» для Медведева, однозначно судить пока рано. В указе Владимира Путина о «Заместителе председателя Совета безопасности РФ» от 16.01.2020 о его полномочиях не сказано ни слова.

В любом случае ДАМ сохранит за собой все атрибуты прошлой жизни. Гарантии бывшим премьерам (кроме доплаты к пенсии в размере 55-75% от вознаграждения действующего главы правительства) в законах не прописаны, но зато прописаны гарантии экс-президентам, а эту должность он занимал с 2008 по 2012 гг.

После отставки Медведев сохранит право на охрану, медобслуживание, страхование, спецсвязь, спецтранспорт, и аппарат помощников. Он будет пользоваться полной неприкосновенностью, которая также распространяется на жилые помещения, транспортные средства, личные документы, багаж и переписку.

При желании семья экс-премьера сможет и дальше жить в резиденции «Горки-9», расположенной в 15 км от Москвы по Рублево-Успенскому шоссе. (В 1999 году она была выделена в пользование Борису Ельцину, но тот выбрал «Барвиху». В итоге «Горки» реконструировались и обновлялись по вкусу Светланы Медведевой в бытность ее мужа президентом. Отметим, что это самая большая и самая изысканная из госрезиденций, в которых довелось бывать корреспондентам «МК». В частности, в ней есть большая коллекция советской и современной живописи, а также фотографий известных мастеров).

Впрочем, согласно декларации у ДАМа также есть квартира в Москве площадью 367,8 кв.м.

Вопрос денежного обеспечения является более щекотливым, но ДАМа, естественно, не обидят. По закону ему гарантировано пожизненное содержание в 75% от вознаграждения действующего главы государства, но только в том случае, если он не займет пост, указанный в реестре должностей федеральной гражданской службы. Однако Владимир Путин своим указом должность зампреда Совбеза в этот реестр в четверг уже включил.

Теперь ориентиром для Медведева могут стать доходы секретаря Совбеза Николая Патрушева, заработавшегося в 2018 году 33,7 млн руб. Какая часть этой суммы приходится на оклад, не известно (эти данные никогда не публиковались), зато, согласно указу президента, Патрушеву положена самая большая среди чиновников ежемесячная премия (после последней индексации в 2019 году она составляет около 111 тыс. руб). Напомним, что по итогам 2018 года Медведев задекларировал доход в размере 9,9 млн руб.

Впрочем, бытовые вопросы самого ДАМа сейчас скорее всего волнуют в последнюю очередь. Он не нашел в себе сил собрать намеченное на 16 января заседание кабмина, хотя Путин в отличие от отставок предыдущих премьеров, сохранил за ним статус и.о. (Правда, он пробыл в нем ровно сутки).

В аккаунтах Медведева в социальных сетях утром была тишина (во второй половине дня экс-премьер опубликовал пост с благодарностью бывшим коллегам и пожелание успехов новому кабмину). Встречу с экспертами «Гайдаровского форума», намеченную на пятницу, вместо него провел ио первого вице-премьера Антон Силуанов. В первое после отставки утро о Дмитрии Медведеве было известно только со слов единоросса Андрея Турчака и спикера ГД Вячеслава Володина, которые пообщались с ним по телефону.

По словам Володина, экс-премьер передал депутатам слова приветствия и сообщил, что ему было приятно было работать с фракцией «Единой России» в Госдуме, и он надеется продолжить это взаимодействие в рамках партийного формата. Турчак сообщил, что ДАМ сохранит за собой пост председателя партии — новая должность в Совбезе, по его сведениям, не предусматривает ограничений для политической деятельности. Однако возникает вопрос: на какие результаты может рассчитывать политическая сила, во главе которой стоит отправленный в отставку премьер?

Елена Егорова

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