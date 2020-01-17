Лавров заявил о «неприличном» поведении Польши

В преддверии Дня памяти жертв Холокоста в Иерусалиме Польша пытается убедить западных участников изложить в своих выступлениях позицию Варшавы в противовес России, сообщил врио министра иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нам доподлинно известно, что наши польские коллеги, – хотя президент [Польши Анджей] Дуда уже объявил, что не поедет на это мероприятие, – пытаются убедить западных участников этой церемонии, – а там будут Соединенные Штаты и некоторые западные лидеры, – чтобы они в своих выступлениях изложили польскую точку зрения на подходы РФ ко Второй мировой войне», – приводит его слова ТАСС.

«Такие методы совсем неприличные, учитывая событие, в рамках которого они будут предприняты», – подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Кроме того, временно исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства осудил снос памятников советским солдатам – освободителям Европы.

«К сожалению, наши польские коллеги, когда сносят памятники, излагают свою позицию, причем какие-то такие доводы приводят, мол, Польша не подписывалась под сохранением памятников, которые стоят не на кладбищах, а охранять готова только те мемориалы, которые сооружены на захоронениях. Это мелочность какая-то», – подчеркнул он.

Польское издание Gazeta Wyborcza ранее писало, что Дуда не принял приглашение на Всемирный форум памяти холокоста в Иерусалиме, так как главным гостем там будет президент РФ Владимир Путин. Сам Дуда заявил, что ему не позволили выступить с речью на мероприятии.





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