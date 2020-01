Палестинцы запускали воздушные шары со взрывчаткой на территорию Израиля, в ответ израильские ВВС ударили по объектам ХАМАС

Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) поздно вечером 16 января нанесли авиаудар по целям в секторе Газа. В сообщении ЦАХАЛ в Twitter говорится, что в течении дня перед этим из анклава запускали на израильскую территорию воздушные шары со взрывчаткой.

«В ответ ударный вертолет ЦАХАЛ что ударил по подземной инфраструктуре [палестинской радикальной группировки] ХАМАС. Мы не позволим ХАМАСУ терроризировать мирное население Израиля».

Terrorists in #Gaza launched explosive balloons at Israeli homes throughout the day.

In response, an IDF attack helicopter just struck underground #Hamas infrastructure.

We won’t let #Hamas terrorize Israeli civilians.

— Israel Defense Forces (@IDF) January 16, 2020

ХАМАС – палестинское исламистское движение, правящее в секторе Газа. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, Европейским союзом, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В России ХАМАС террористической организацией не признан, считается легитимным партнером для переговоров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

