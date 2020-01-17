Автоновости: Возрожденный Ford Bronco «засветил» квадратный кузов

Новейший внедорожник уже называют самой ожидаемой новинкой этого года от Ford: «Бронко» считается чуть ли не столь же культовым среди «проходимцев», как «Мустанг» – среди спорткаров. И, похоже, возрождают Bronco американцы с соблюдением канонов и традиций.

Внедорожник всегда отличался довольно угловатой внешностью, и последняя порция шпионских фото недвусмысленно намекает, что и в новом поколении Bronco сохранит "коробчатый" кузов. Впрочем, об этом можно было судить еще по дизайну хардкорного раллийного багги с тем же именем, которое Ford отправил на ралли-рейды в конце прошлого года.

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Внедорожник на фото щеголяет особо плотным камуфляжем в районе задней части кузова и крыши. Не исключено, что под тканью спрятаны съемные панели: в Ford как-то обмолвились, что обеспечат внедорожнику возможность превращения в кабриолет, которой уже может похвастать его основной конкурент Jeep Wrangler.

Кроме того, заметно, что с геометрией кузова у новинки все должно обстоять на высоком уровне: хорошо различимы и внушительный дорожный просвет, и короткие свесы. И по этому поводу в Ford тоже уже высказались, пообещав, что "Бронко" сможет на бездорожье уверенно соперничать не только с земляками, но и с иноземными гостями наподобие внедорожников Toyota.

По предварительным данным, платформу для строительства Bronco позаимствовали у пикапа Ranger, но помимо трех- и пятидверного кузова в семействе может появиться самостоятельный грузовичок. Моторную гамму внедорожника составят из бензиновых (и возможно дизельных) турбомоторов, а дебютировать Ford Bronco должен уже весной этого года.

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