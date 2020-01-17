Автоновости: Skoda Kamiq отправили на бездорожье – но «виртуально»

Самый маленький кроссовер Skoda обзавелся новой модификацией, которой ранее на европейском рынке могли похвастать только легковые модели. В отличие от полноценных «Скаутов» на базе других вседорожников Kamiq снабдили только легким тематическим декором.
К особому "спортивному" исполнению Monte Carlo в семействе Kamiq присоединилось "вседорожное" Scoutline. Дизайнеры Skoda придали кроссоверу чуть более боевой имидж за счет матовых накладок на колесные арки и пороги, серебристых вставок, имитирующих защиту днища и заднего диффузора.
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Кроме того, Kamiq Scoutline будет отличаться тонированными стеклами с хромированной окантовкой, полностью светодиодной оптикой, а также особыми колесными дисками – 17-дюймовыми Braga в стандарте и полированными 18-дюймовыми Crater за доплату.
Обещают некие эксклюзивные улучшения и для интерьера, фотографии которого пока не опубликованы. Но, насколько можно судить по заявлению Skoda, сведутся они к расширению возможностей отделки – декоративных вставок, особой ткани на креслах и металлических накладок на педалях.
Дебютирует новинка в рамках Женевского автосалона, а в продаже появится через какое-то время после премьеры. Исполнение Scoutline производитель планирует предлагать для "Камика" с любым из доступных моторов, ассортимент которых состоит из бензиновых и дизельных двигателей, а также агрегатов на природном газе. Полного привода кроссоверу, несмотря на внедорожный имидж, так и не пообещали.
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