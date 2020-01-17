Автоновости: Skoda Kamiq отправили на бездорожье – но «виртуально»

Самый маленький кроссовер Skoda обзавелся новой модификацией, которой ранее на европейском рынке могли похвастать только легковые модели. В отличие от полноценных «Скаутов» на базе других вседорожников Kamiq снабдили только легким тематическим декором.

К особому "спортивному" исполнению Monte Carlo в семействе Kamiq присоединилось "вседорожное" Scoutline. Дизайнеры Skoda придали кроссоверу чуть более боевой имидж за счет матовых накладок на колесные арки и пороги, серебристых вставок, имитирующих защиту днища и заднего диффузора.

Это новый Volkswagen Polo для России: первые живые фото в Москве

Кроме того, Kamiq Scoutline будет отличаться тонированными стеклами с хромированной окантовкой, полностью светодиодной оптикой, а также особыми колесными дисками – 17-дюймовыми Braga в стандарте и полированными 18-дюймовыми Crater за доплату.

Обещают некие эксклюзивные улучшения и для интерьера, фотографии которого пока не опубликованы. Но, насколько можно судить по заявлению Skoda, сведутся они к расширению возможностей отделки – декоративных вставок, особой ткани на креслах и металлических накладок на педалях.

Дебютирует новинка в рамках Женевского автосалона, а в продаже появится через какое-то время после премьеры. Исполнение Scoutline производитель планирует предлагать для "Камика" с любым из доступных моторов, ассортимент которых состоит из бензиновых и дизельных двигателей, а также агрегатов на природном газе. Полного привода кроссоверу, несмотря на внедорожный имидж, так и не пообещали.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британские исследователи представили новую версию «знаменитой улыбки» Джоконды Леонардо Да Винчи и считают ее неискренней. Уже свыше ста лет именно эта деталь портрета Лизы Герардини привлекает внимание всех, кто причастен к искусству живописи. Её называют «полуулыбкой», «намеком на неё», говорят о легком движении уголков губ. Свою версию загадки гениального художника предлагают эксперты Британии, основываясь на […]