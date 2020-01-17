Ученые рассказали о пользе чая из крапивы

Проведенное исследование показало специалистам, что чай из крапивы является очень полезным. Вещества крапивы способны благоприятно влиять на процесс снижения высокого кровяного давления.

Высокое кровяное давление является очень распространенным, несмотря на то, что его симптомы невыразительны. Именно поэтому эксперты рекомендуют регулярно проверять давление. Такой контроль позволит избежать осложнений в виде гипертонии, которая в свою очередь приводит к болезням сердца и почек. Ранее ученые уже рассказывали, что употребление некоторых продуктов и напитков способствует снижению высокого кровяного давления. Недавно специалисты выяснили, что также нормализации давления способствует чай из крапивы.

Проведенные на животных эксперименты показали, что крапива снижает уровень артериального давления при одновременном повышении антиоксидантной защиты сердца.

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