Определены три этапа старения человека

Исследователи из Университета Стэнфорда определили три наиболее важных этапа старения человека. В этом им помогли данные анализов крови.

Группа американских экспертов выяснила, что наиболее глобальные изменения у человека происходят в возрасте 34, 60 и 78 лет. Прежде чем понять это, специалисты провели анализ трех тысяч белков плазмы крови 4263 человек. Часть изучаемых белков значительно отличалась в зависимости от возраста доноров. Только 373 белка были настолько чистыми, что по их анализу удавалось точно определить возраст донора. Авторы исследования отметили, что перемены иногда происходят внезапно, но глобальные перемены наблюдаются лишь три раза за всю жизнь.

Эксперты также сообщили, что в возрасте 34, 60 и 78 лет происходят не просто перемены в организме человека. Именно в этом возрасте происходит перестройка всего организма человека.

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