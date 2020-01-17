Россияне поделились впечатлениями от послания Владимира Путина

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию произвело на большинство россиян положительное впечатление, вызвав надежду и ощущение уверенности в завтрашнем дне, сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Интересно ли было то, о чем говорил Путин, или нет? 34% посчитали, что все выступление было интересным, 28% считают, что большая часть выступления была интересна, 16% – только часть интересна, остальное нет, и 8% посчитали, что в целом выступление было неинтересным. В целом мы видим, что больше половины опрошенных полагают, что интересное было выступление», – сказал Федоров, передает РИА «Новости».

Также по данным опроса, у 22% россиян послание вызвало надежду, у 14% – уважение, еще у 14% – доверие. 13% рассказали, что послание вселило в них уверенность в завтрашнем дне, 9% признались, что почувствовали гордость. В общей сложности, 73% опрошенных назвали ту или иную позитивную эмоцию, подытожил Федоров.

В негативных эмоциях от послания признались 20% опрошенных: 6% рассказали о недоверии, о беспокойстве – 5%, о разочаровании – 4%. 3% почувствовали раздражение, а 2% – возмущение и недовольство.

«Какое в целом произвело на вас впечатление? 30% сказали, что полностью положительное, 51% – скорее положительное. 9% скорее отрицательное, 4% полностью отрицательное. Тут большая динамика по сравнению с прошлым годом. Впечатление в этом году 81% позитивное, в прошлом было почти на 30% меньше», – добавил гендиректор ВЦИОМ.

Он также сообщил, что послание Путина Федеральному собранию повысило рейтинг оценки его работы. «Данные за 16 число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный», – сказал Федоров, уточнив, что доля россиян, негативно оценивающих деятельность Путина, снизилась за день с 27% до 24%.

Федоров также отметил, что о послании Путина в этом году знают больше людей, чем в прошлом. «82% опрошенных сказали, что информированы о самом факте послания. В том числе 34% хорошо уже об этом знают. Это несколько выше, чем в прошлом году, когда общая доля информированных была 78%», – рассказал он.

Инициативный всероссийский опрос проведен 16 января среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин назвал 2020-й во многом рубежным из-за перехода к третьему десятилетию 21 века – и точно также в послании обозначен переход к новой модели политической системы страны, реформирование которой предопределенно всем 20-летним опытом руководства Владимира Путина и направлено на достижение главной цели нашего будущего – гармонии сильной державы и благополучия людей.

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