В Петербурге грабитель напал на инкассатора и забыл взять деньги

17.01.2020, 13:06, Разное

В Санкт-Петербурге напавший на инкассатора мужчина поспешил покинуть место преступления и забыл забрать у жертвы деньги. Пострадавший получил сотрясение мозга, пишет Life.

Инцидент произошел на парковке возле гипермаркета, куда работник приехал для инкассации банкомата. Когда он возвращался с деньгами к автомобилю, злоумышленник ударил его по голове деревянным предметом. В настоящее время непутевого грабителя разыскивает полиция, по факту происшествия проводится проверка. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Британские исследователи представили новую версию «знаменитой улыбки» Джоконды Леонардо Да Винчи и считают ее неискренней. Уже свыше ста лет именно эта деталь портрета Лизы Герардини привлекает внимание всех, кто причастен к искусству живописи. Её называют «полуулыбкой», «намеком на неё», говорят о легком движении уголков губ. Свою версию загадки гениального художника предлагают эксперты Британии, основываясь на […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика