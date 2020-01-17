«Впереди еще несколько химиотерапий и операция». Мазур рассказала о борьбе с раком

Ведущая программы «ТСН.Тиждень» на «1+1» Алла Мазур опубликовала в Facebook фото, сделанное во время прохождения одной из процедур в борьбе с онкологическим заболеванием.

«Четвертая химия мне далась легче, чем предыдущие три, хоть сил еще немного. Побочные эффекты – традиционные, и это заметно по изменению прическе. Но прогресс есть. Впереди еще несколько химиотерапий и операция. И я еще раз убеждаюсь: главное – начать вовремя! Поэтому снова призываю всех: проверяться! Регулярно», – написала она.

Ви запитуєте, як я? Чесно кажучи, планувала полікуватись в тиші, щоб повідомити вже фінальну добру новину) Але хочу… Posted by Алла Мазур on Neljapäev, 16. jaanuar 2020

О том, что у нее обнаружили рак, Мазур сообщила в ноябре 2019 года.

Алла Мазур родилась 16 сентября 1965 года в Зинькове Хмельницкой области. Образование журналиста она получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

У Махур есть 11-летний сын Артем.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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