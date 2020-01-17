Авиакатастрофа вблизи Тегерана. Пристайко анонсировал визит в Украину специального представителя правительства Ирана

На следующей неделе в Украину должен приехать специальный представитель правительства Ирана. Об этом 17 января в Раде во время часа вопросов к правительству заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«В ближайшее время, я думаю, в начале следующей недели, в Украину приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями. У нас будет возможность с ним встретиться», – сказал Пристайко.

Министр проинформировал о создании механизма, который позволит Украине привлечь к ответственности Иран и «завершить все очень сложные, очень чувствительные дела с нашими гражданами».

«Я вчера переговорил с иранским министром. По состоянию на сегодняшний день у нас есть полное взаимодействие с Ираном. Но, вместе с тем, созданы механизмы, например, совместной работы, совместной группы по уголовному расследованию, также создана группа, которая рассматривает возможности усиления международного давления на Иран. То есть, все механизмы у нас с вами в руках для того, чтобы оказывать давление и получить не только извинения, но и все компенсации нашим гражданам», – сказал Пристайко.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 украинцев. Никто не выжил.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении PS752.

16 января завершился процесс идентификации тел 11 погибших украинцев. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран готов передать их Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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