«Шахтер» – в топ-10 европейских клубов по чистому доходу в 2018 году

17.01.2020, 13:06, Новости дня

«Шахтер» вошел в топ-10 европейских клубов по чистому доходу в 2018 году, об этом свидетельствует финансовый отчет УЕФА, опубликованный на официальном сайте организации.

Донецкий клуб занял в рейтинге шестое место. Чистая прибыль «Шахтера» в 2018 году составила €42 млн. Но в период с 2009-го по 2018 год «горняки» потратили на €96 млн больше, чем заработали.

Первое место по этому показателю занимает французское «Монако» – €179 млн, второй – «Тоттенхэм» – €127 млн, третью строчку занял «Ливерпуль» – €120 млн.

Летом 2018 года «Шахтер» продал бразильского полузащитника Фреда в «Манчестер Юнайтед». По данным ресурса Transfermarkt, стоимость трансфера составила €59 млн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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