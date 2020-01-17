Федун анонсировал передачу ФК «Спартак» болельщикам

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что вопрос передачи клуба болельщикам прорабатывается, схема будет отработана до конца года.
«Вопрос (передачи клуба болельщикам) прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем», – передает РИА «Новости» слова Федуна.
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