Смартфон Redmi Note 8 испытают в Антарктиде

17.01.2020, 13:04, Разное

Компания Xiaomi протестирует смартфон Redmi Note 8 на территории Антарктиды. С таким заявлением выступил ее вице-президент Лу Вейбинг.
С каждым годом изготовителям смартфонов все сложнее удивить своих клиентов. Одни увеличивают численность пикселей в камерах, другие иными своеобразными способами. Китайский производитель Xiaomi решил испытать гаджет Redmi Note 8 в Антарктиде, чтобы понять, как сможет работать этот смартфон в сложнейших условиях.

Подробности тестирования не указываются, но стоит отметить, что на данном материке — очень холодный климат. В зимнее время часто столбик термометра опускается до -75 градусов. Несколько лет назад удалось зафиксировать рекордную температуру — минус 93,2 градуса.

Ранее компания представила клавиатуру, сконструированную специально для женщин. Внешне устройство напоминает набор губных помад, насчитывает почти 80 разноцветных кнопок, обладает аккумулятором на 4000 мАч и стоит 95 долларов.



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