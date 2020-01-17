В суде Кирова огласили приговор матери, оставившей дома умирать 3-летнюю дочь

В Кировском суде объявили приговор местной жительнице, которая бросила умирать в квартире 3-летнюю дочь. Женщина получила 13 лет заключении в колонии общего режима.

Трагический случай произошел в феврале 2019 года в одной из квартир Кирова. Женщина оставила в ней маленькую дочь с минимальным набором продуктов, перекрыв воду, потому как прежде малышка уже топила соседей, и ушла из дома. Девочка умерла 17-18 февраля от переохлаждения и голода. Родная бабушка хотела поздравить внучку 20 февраля с днем рождения, но от родственницы услышала, что ребенок спит, а позже узнала — девочка умерла. Соседи слышали плач, но не придали ему значения, так как малышка всегда плакала. Кировчанка в это время жила рядом. Подруге она сказала, что за дочерью присматривают. Спустя время она также заявила, что не считает себя матерью и намерена найти девочке иную семью.

Суд доказал вину женщины и отметил, что она убила ребенка с целью избавиться от родительских обязанностей. Летом она прошла психиатрическую эксперту и пыталась симулировать сумасшествие, но ее признали вменяемой.

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