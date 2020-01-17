Двойное свидание: Кейт Мосс отметила 46-летие с возлюбленным, дочерью и ее бойфрендом

Вчера супермодель отмечала 46-летие и большой компании и шумному клубу предпочла тихий семейный ужин в одном из ресторанов Лондона. Компанию имениннице составил ее бойфренд, праправнук Отто фон Бисмарка Николай фон Бисмарк. Пара вместе уже больше четырех лет и, по данным Daily Mail, готовится сыграть свадьбу следующим летом. Также присоединилась к ужину дочь Кейт, 17-летняя Лила Грейс со своим бойфрендом.

Кейт Мосс с дочерью Лилой Грейс и ее бойфрендом Николай фон Бисмарк Как отметили поклонники супермодели, ее дочь выглядит точь-в-точь как она сама в свои 20 лет. Длинные прямые волосы, минимум макияжа, кожаная косуха, черные джинсы, майка и грубые ботинки. В 90-х Кейт была иконой стиля гранж, и Лила переняла ее модные приемы.

Это не первый раз, когда Лила Грейс делает в своем «луке» отсылки к культовым образам матери. Так, летом прошлого года она приняла участие в фотосессии, автором которой выступила Александра Моджеевская. Черно-белые портреты напоминали знаменитые рекламные съемки Calvin Klein с участием молодой Кейт Мосс.

Лила Грейс Кейт МоссВ интервью Лила Грейс рассказывала, что ей одинаково нравится подчеркивать естественную красоту и играть с рок-образами.

Важно показывать настоящую красоту, улучшая естественные черты, а не вносить экстремальные изменения. Я не маскирую свои веснушки, и это выглядит естественно и натурально. Мой дневной макияж всегда простой — после увлажнения кожи я наношу немного бронзатора, чтобы придать коже блеск, затем завиваю ресницы и подкрашиваю их тушью. Когда я выхожу вечером, использую немного подводки. Моей первой бьюти-покупкой была черная подводка для глаз. Я купила ее перед своим 11-м днем рождения,

— делилась она с Refinery29.

А вот младшая сестра Кейт Мосс — Лотти, которая также стала моделью, напротив, начала всячески изменять свою внешность и усовершенствовать ее с ранних лет. Недавно 21-летняя Лотти дала интервью Daily Mail, в котором заявила: как минимум дважды она прибегала к вмешательствам в свою внешность. Она увеличила губы и грудь.

Моя мама всегда знала, что мне не нравится моя грудь. Так что мне было легко рассказать ей о своем решении. Но тогда я не стала говорить ей о губах. Если честно, операция на губы — это то, о чем я немного жалею. Я сделала это, потому что все делали… На самом деле мне это было не нужно,

— рассказала модель в интервью Daily Mail, признавшись, что позже пожалела о вмешательствах.

Лотти Мосс

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