Строили три года: в аэропорту Шереметьево открылся новый терминал

В московском международном аэропорту Шереметьево открылся новый терминал C. Им смогут воспользоваться до 20 миллионов человек в год, сообщает «Подмосковье сегодня».
Здание терминала строили около трех лет: над ним начали работать еще в апреле 2017 года. Площадь семиэтажного комплекса составила 127 тысяч квадратных метров, передает РИАМО. К услугам пассажиров – четыре бизнес-зала и зал для сна и отдыха, а также комната матери и ребенка, рассчитанная на 60 человек. Ее площадь составляет 350 квадратных метров.
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