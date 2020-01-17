ЕР отозвала законопроект о ликвидации партий за иностранное финансирование

Группа депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме отозвала законопроект, предполагающий ликвидацию политических партий из-за иностранного финансирования, сообщил глава профильного думского комитета Сергей Гаврилов.
По его словам, документ требует дополнительного анализа и доработки, передает ТАСС.
«Считаем правильным… исключить любое прямое и косвенное иностранное финансирование политических партий. В то же время представленный законопроект очевидно нуждается в серьезном юридическом анализе и доработке», – сказал депутат.
Ранее сообщалось, что депутаты от «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий ликвидацию политических партий за получение финансирования из-за рубежа.
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