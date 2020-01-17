Президент Таджикистана решил приехать на парад Победы в Москве

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в московском параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили СМИ.

«Президент примет участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится накануне Дня Победы, 8 мая, в Москве», – передает «Интерфакс» со ссылкой на «Азия-Плюс» слова источника в правительстве республики.

В аппарате президента Таджикистана не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Напомним, российский президент потребовал провести мероприятия 75-летия Победы на высшем уровне.

В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что свое участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне подтвердили 17 зарубежных лидеров. Позже это число увеличилось.

В конце декабря президент Молдавии Игорь Додон принял приглашение президента РФ Владимира Путина посетить торжества в честь 75-летнего юбилея Победы в Москве 9 мая.

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