«Данные — новая нефть. Власти и корпорации хотят получить как можно больше данных, не будучи скованными законами и этикой» — юрист о госзакупках оборудования для видеонаблюдения за гражданами

Власти Москвы объявили тендер на поставку оборудования для «системы обработки видео данных в части транспортного сегмента» за 1,9 млрд рублей. В октябре 2019 года юрист и основатель аналитического центра «Этика и технологии» Алена Попова подала в Савеловский суд Москвы иск с требованием признать незаконным использование московским правительством технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения, однако его отклонили.

В разговоре с The Insider Алена Попова рассказала о новом иске. По ее словам, «данные — новая нефть. И государство, и корпорации стремятся получить как можно больше данных о нас, не будучи скованными законами и этикой».

Мы подали перед Новым годом ещё один иск. В Тверской суд. Он принят к производству — это раз. Скоро, вероятно, начнут подавать другие активисты: будут новые иски. Плюс нам уже назначена дата апелляции на решение Савеловского суда по первому иску, где мы требуем не применять эту технологию. 30 января будет апелляция. То есть, как мы с моими адвокатами предполагали (а мои интересы представляют великолепные адвокаты из Женской адвокатской группы и Агора), борьба против тотальной слежки долгая и очень сложная в наших правовых реалиях и в нашей судебной системе.

Поэтому мы намерены бороться в судах, ставить серьёзные вопросы про недопустимость тотальной слежки, нарушении неприкосновенности частной жизни граждан. Мы также проводим общественную кампанию, где уже под петицией за запрет тотальной слежки более 54000 подписей. Это очень радует.

Мне в Telegram, в Instagram пишет много людей: стали собирать информацию про камеры в метро, родители пишут, как их обязывают подписывать бумаги, что они разрешают следить за своими детьми в школах и детских садах. Недавно написал человек, работающий в муниципальном учреждении, что у него доступ к камерам из дома есть. Андрей Каганских провёл великолепное журналистское расследование про утечки и продажу наших персональных данных на чёрном рынке. То есть движение началось.

Я уверена, что это идеологическое, а не технологическое противостояние. Технологии можно использовать во благо и во зло. Тотальная слежка за гражданами — зло. И тут не может быть двух мнений. Это прямое нарушение закона о персональных данных и Конституции РФ.

Но что еще важно: сами системы, я полагаю, работают к тому же плохо. Интересно, что реально работает на такие огромные суммы госзакупок. Какой там процент реально реализованных решений? То есть на системы распознавания лиц списываются огромные суммы, плюс это нарушает права граждан, плюс законы сами по себе в таком виде, в каком они сейчас есть, оставляют массу лазеек для государства и корпораций, делая беззащитными граждан.

Так что, помимо исков, мы считаем, что надо вносить поправки в закон о персональных данных, касающиеся биометрических данных. Ясно же, что данные — новая нефть. И государство, и корпорации стремятся получить как можно больше данных о нас, не будучи скованными законами и этикой. Это надо менять, иначе мы окажемся уже очень скоро в цифровой диктатуре, где при этом ещё и дикий уровень коррупции. Это права человека в цифровую эпоху, наши права, за которые сейчас надо бороться, иначе мы станем рабами государства и корпораций без права на право.

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