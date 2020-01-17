Рамзан Кадыров может занять должность в администрации президента России

Глава Чечни Рамзан Кадыров готовится к повышению, с этим связан его уход якобы на больничный. Об этом сообщает российское издание «Аргументы недели» со ссылкой на свои источники.

«Рамзану Кадырову поступило предложение занять новую должность», – заявил собеседник издания в кругах, близких к Кремлю.

По его данным, глава Чеченской Республики может стать полномочным представителем президента РФ.

15 января Кадыров делегировал свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву по причине временной нетрудоспособности.

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил, что тот проходит курс лечения.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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