Раскрыты комплектации кроссовера Skoda Karoq для России

Чешская компания Skoda раскрыла информацию о комплектациях нового кроссовера Skoda Karoq для российского рынка.
Указывается, что в первом квартале нынешнего года партия новых кроссоверов поступит к местным дилерам. В компании надеются на то, что новинка Skoda Karoq сможет оказаться еще более успешной по количеству продаж на российском рынке. В свою очередь, данный автомобиль в актуальной генерации показал прирост продаж на 55% по сравнению с прошлым годом.
Объявлено также, что новый кроссовер Skoda Karoq будет продаваться в РФ в двух версиях под названием Ambition и Style. В обеих модификациях под капотом кроссовера расположен 1,4-литровый бензиновый двигатель, который имеет 150 л.с. мощности. Остальные параметры пока удерживаются в тайне.
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