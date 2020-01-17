Названы быстро разряжающие батарею смартфона приложения

Разработчик антивирусов Bitdefender назвал 17 приложений для Android, способствующих очень быстрой разрядке батареи смартфона.
В программах эксперты выявили специфический алгоритм, показывающий рекламу. При этом в первые 48 часов после установки приложение показывает баннеры в умеренном количестве, а затем их количество растет.
Помимо этого, реклама демонстрируется хаотично, из-за чего встроенные инструменты безопасности Android не могли вычислить шаблоны их отображения и обнаружить приложение-источник передает РИА «Новости».
Как указывают специалисты, хотя данные программы относятся к «потенциально опасным», а не вредоносным, их главная функция – именно агрессивная реклама, а не то, что заявлено разработчиком.
Полный список программ опубликован на сайте компании.
Напомним, 10 января свыше 50 международных правозащитных организаций, в том числе Privacy International, направили открытое письмо гендиректору Alphabet Inc. Сундару Пичаю, попросив принять меры против использования предустановленного программного обеспечения на устройствах Android.
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