Мнение: 75 лет освобождению Варшавы

К 75-й годовщине освобождения Варшавы Красной Армией, министерство обороны уже традиционно выложила большую партию документов посвященных этому событию.
Информация о Варшавском восстании
О ситуации в Варшаве.
О контактах с польскими повстанцами.
О погромах в Варшавском гетто
Освобождение Варшавы
Смотреть все документы здесь http://june-22.mil.ru/page8966675.html
С праздником, товарищи!
Источник: Colonel Cassad
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