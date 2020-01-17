Мнение: 75 лет освобождению Варшавы

К 75-й годовщине освобождения Варшавы Красной Армией, министерство обороны уже традиционно выложила большую партию документов посвященных этому событию.

Информация о Варшавском восстании

О ситуации в Варшаве.

О контактах с польскими повстанцами.

О погромах в Варшавском гетто

Освобождение Варшавы

Смотреть все документы здесь http://june-22.mil.ru/page8966675.html

С праздником, товарищи!

Источник: Colonel Cassad

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