В Госдуме предлагают ликвидировать партии за иностранное финансирование и «явное неуважение» к власти

В Госдуму России внесли законопроект о ликвидации политических партий, если они спонсируются из заграницы, нарушают права человека и проявляют «явное неуважение» к официальным символам России и органам власти на международной арене.

«Деятельность политических партий не должна нарушать права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией РФ, а также умалять авторитет государства и государственных символов и институтов на международной арене (явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ)», – предлагают формулировку инициаторы законопроекта.

Проект внесли депутаты Госдумы от «Единой Росси» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот. Авторы законопроекта также настаивают, что заграничное финансирование партий должно стать основанием для их ликвидации. Таким образом, «влияние извне» не сможет разрушить политическую систему в России.

В пояснительной записке депутаты приводят примеры партии «Яблоко» и оппозиционного политика Алексея Навального, которые получали пожертвования из-за границы. Авторы законопроекта также настаивают, что некоторые либеральные оппозиционеры исполняют заказ своих западных «фактических руководителей» и портят имидж России на международном уровне.

«Необходимость назрела ввиду активной антироссийской пропаганды, ведущейся членами российских оппозиционных партий за рубежом, дискредитирующими государственные символы РФ в лице ее государственного режима и органов публичной власти», – пишут соавторы законопроекта.

В то же время в России уже существует закон о запрете финансирования политических партий из-за рубежа, но сейчас оно не является основанием для ликвидации.

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