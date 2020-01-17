На ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову завели новое дело о пропаганде ЛГБТ несовершеннолетним

Полиция завела новое административное дело о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних в отношении ЛГБТ-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. Об этом «МБХ медиа» рассказал ее адвокат Яков Пушкарев.

По словам директора «Московского комьюнити центра» Татьяны Винниченко, дело было заведено за размещенную Цветковой в соцсети «ВКонтакте» картинку с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

«Юля сообщила мне сегодня, что к ней пришли домой и вручили постановление о возбуждении дела. Картинка была в одном из ее пабликов, в постановлении была ссылка именно на эту картинку, там рисунок в детской манере», – сказала Винниченко.

В декабре 2019 года суд в Комсомольске-на-Амуре оштрафовал Цветкову на 50 тысяч рублей: тогда ее также признали виновной по административному делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, совершенной с применением СМИ или интернета (статья 6.21 КоАП). Полиция утверждает, что нашла в пабликах Цветковой в соцсети «ВКонтакте» «Комсомолка. Феминизм пересечений» и «Тайная вечеря — ЛГБТКИАПП+на-Амуре|18+» «пропаганду» «нетрадиционных сексуальных отношений». Перед этим в ноябре на Цветкову завели еще одно дело о «пропаганде ЛГБТ», уже уголовное. Полиция провела обыск у нее в доме, изъяла у девушки технику, документы и брошюры на гендерную тематику, а самой Цветковой заявили, что она «лесбиянка и секс-тренер», а также «проводит пропаганду».

Проверку в отношении Цветковой полиция начала после того, как на нее написал как минимум два заявления активист Тимур Булатов, который ведет гомофобный паблик «Нравственный джихад».

Закон о запрете «гей-пропаганды» среди несовершеннолетних действует в России с 2013 года, несмотря на то, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал его дискриминацией. С этого времени в стране запрещено упоминание ЛГБТ-практик по телевидению, в прессе или на сайтах, на которых нет ограничения по возрасту, а рассказ об однополых отношениях в аудитории, где есть несовершеннолетние, грозит рассказчику штрафом.

Под этот закон также подпадает явная демонстрация однополых связей в общественном месте (например, если партнеры держатся за руки или целуются) и явная демонстрация сексуальной ориентации, например, майки с надписями, значки и татуировки на ЛГБТ-тему.

Под действие закона также подпадают ЛГБТ-семьи (гомосексуальные браки в России не признаны государством, но многие геи и лесбиянки живут со своими партнерами). В случае если у партнеров есть дети (совместные, от предыдущего брака или усыновленные), «демонстрация однополых отношений» может стать причиной визитов органов опеки и в крайнем случае – изъятия ребенка из семьи. Опасаясь, что у них отнимут детей, из России уехали уже несколько ЛГБТ-семей, в том числе Юлия (Фрэнсис) Савиновских и гей-пара из Москвы Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев.

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