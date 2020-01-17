В Пентагоне заявили, что Украина получила военную помощь в полном объеме

17.01.2020, 12:42, Новости дня

Представитель Пентагона Джон Хоффман заявил, что «вопрос выделения оборонной помощи Украине слишком политизирован». Об этом он сообщил 16 января, комментируя отчет Счетной палаты США пишет «Голос Америки».

«Вся помощь выделена и направлена в Украину согласно требований Конгресса и указаний, которые мы получили, за исключением очень небольшой части»» – сказал Хоффман.

Он подчеркнул, что при выделении помощи Пентагон стремился обеспечить «наличие антикоррупционных мер, чтобы деньги были израсходованы по назначению».

Решение о предоставлении Украине военную помощь было принято Конгрессом в июне 2019 года. Пакет помощи по безопасности предусматривал предоставление Украине нелетальных и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил ВСУ

В отчете аудиторов Счетной палаты зафиксировано нарушение законодательства со стороны Службы управления и бюджета Белого дома. По мнению проверяющих, решение юристов бюджетного департамента «о приостановке выделения военной помощи до момента согласования юридических вопросов», не является поводом для задержки. 

В сентябре 2019 года администрация Трампа разблокировала решение бюджетного управления о приостановлении военной помощи. Трамп признал, что решение Службы управления и бюджета Белого дома было принято по его указанию. 

Вопрос приостановки оборонной помощи Украине упоминается в деле об  импичменте президента США Дональда Трама. Демократы обвиняют президента в давлении на Украину с помощью задержки военной помощи. Рассмотрение аргументов в деле об импичменте начнется 21 января – законодатели Палаты представителей 16 января зачитали обвинения против президента США Дональда Трампа. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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