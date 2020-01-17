Гончарук: Правительство продолжит работу в штатном режиме до решения президента

17 января во время выступления в парламенте премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что его правительство продолжит работу в штатном режиме до принятия решения президентом Украины Владимиром Зеленским об эго отставке, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Я передал президенту свое заявление об отставке, оно оформлено в соответствии с Конституцией Украины, написано на имя главы Верховной Рады и у президента есть право внести его в парламент в любой момент. Это связанно с тем, что мы одна команда. Мы все пришли во власть благодаря Владимиру Зеленскому», – сказал он.

Гончарук добавил, что в последнее время в отношении правительства ведется множество информационных атак и манипуляций.

«Цель этих атак и манипуляций – посеять раздор внутри команды. Создать впечатление якобы кто-то не уважает президента. Это неправда… Правительство Украины продолжает работу в штатном режиме до того момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции в большой команде может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы», – заявил он.

Утром 17 января Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, чтобы «убрать любые сомнения в уважении и доверии к главе государства».

Решение премьер-министра связанно с публикацией на YouTube-канале «Как обмануть президента» аудиозаписей разговоров, которые якобы состоялись между ним и министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием, а также его заместителем Екатериной Рожковой.

По информации главного редактора издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, Зеленский не примет отставку Гончарука.

Правительство во главе с Гончаруком было сформировано в первый день работы Верховной Рады, 29 августа 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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