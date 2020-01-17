На центральной площади Екатеринбурга обрушился ледяной городок

В результате резкого потепление на центральной площади Екатеринбурга – площади 1905 года – обрушился новогодний ледяной городок. Объект пришлось закрыть для посетителей до субботы в целях безопасности, сообщает Ura.ru
Представители местной полиции призвали граждан с пониманием отнестись к произошедшему.
«Не следует воспринимать информацию негативно, никто не собирается лишать жителей и гостей Екатеринбурга праздника. Такие меры приняты в интересах безопасности и временно из-за потепления», – заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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