Иран назвал «днем Бога» ракетный удар по базам США

Ракетный удар вооруженных сил Ирана по американским базам в Ираке стал «днем Бога», сообщил руководитель и духовный лидер исламской республики Али Хаменеи.
«День, когда ракеты КСИР (Корпуса стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана – прим. ВЗГЛЯД) ударили по базам США, – это день Бога», – приводит его слова ТАСС.
Хаменеи заявил, что в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке и Иране на улицы вышли десятки миллионов человек. «Эти события являются поворотными моментами в истории», – отметил духовный лидер.
Напомним, в начале января Иран нанес ракетные удары по авиабазе США на западе Ирака и американскому военному объекту в Иракском Курдистане в ответ на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как выиграл Тегеран от последнего обострения ситуации в регионе.
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