ОКР уведомил CAS о намерении вступить в судебный спор ВАДА и РУСАДА

Олимпийский комитет РФ (ОКР) направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) уведомление о намерении вступить в судебный спор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), информирует служба информации ОКР.

24 декабря 2019 года исполком ОКР принял решение выступить в процессе в качестве третьей стороны. Интересы ОКР в суде было доверено представлять швейцарскому юристу Клоду Рамони, передает ТАСС.

Напомним, ранее в комитете сообщили, что вступив в процесс в качестве третьей стороны, ОКР, в том числе, будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования.





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