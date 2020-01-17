Снежана Бабкина постриглась

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала в Instagram фото своей новой стрижки.
Она выбрала удлиненное каре.
«Доброе утро. Сегодня пятница. Первая школьная неделя прошла отлично, но ранние подъемы – не наш конек. Бабкины – совуньи. Нам срочно нужна суббота. Всем», – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Доброе утро * Сегодня Пятница * Первая школьная неделя прошла отлично, но ранние подъёмы- не наш конёк * Бабкины- Совуньи * Нам срочно нужна суббота * Всем * * * by @juliakolbina @erteqoob.salon.kh #снежанабабкина #доброеутро
Сергей и Снежана Бабкины воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и 13-летнего сына Артура. 18 июня 2019 года у них родился сын. Мальчику дали имя Елисей.
У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: «Я такой человек, который не может врать. Стопроцентно врать, заведомо, – уверяет Виталина. – Поэтому я верила и до сих пор верю, что поступила правильно… « Себя она называет «молодой образованной женщиной, которая была официальной женой народного артиста СССР, которая все-таки ничего не украла – ничего не нашли, третий год ищут, которая имеет два высших […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: Главные достижения российской «оборонки» 2019 года / 26 декабря
- Кристина Орбакайте раскритиковала 7-летнюю дочь Клавдию за яркий макияж / 10 января
- Трогательное спасение оленихи с детенышами попало на видео / 19 декабря
- Тарасова высказалась о смерти Волчек: «Прости нас, мы не видели тогда, что ты уже болела» / 30 декабря
- Мнение: Белые каски. Южное досье / 31 декабря
- Игра на барабанных инструментах меняет структуру мозга — Ученые / 11 декабря
- Мнение: О протестах в Рыбинске и Череповце / 10 декабря
- Сын Никаса Сафронова прокомментировал скандал с «изнасилованной» его отцом девушкой / 5 января