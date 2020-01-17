В «Единой России» заявили о претензиях к ряду министерств

17.01.2020, 12:30, Новости дня

У депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме есть претензии к работе министерств здравоохранения, культуры, труда и просвещения, сообщил руководитель фракции, вице-спикер палаты Сергей Неверов.

«В ходе общения депутатов фракции с на тот момент еще кандидатом на пост председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным действительно прозвучал ряд замечаний в адрес некоторых министерств», – сказал Неверов, передает ТАСС.

Среди таковых он назвал министерство здравоохранения, министерство культуры, министерство труда и социальной защиты, а также министерство просвещения.

В четверг Мишустин пообещал кардинальные изменения в кабмине, и по персональному составу, и по структуре.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, у кого из бывших подчиненных Медведева наибольшие и наименьшие шансы войти в команду Мишустина.



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