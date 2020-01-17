Вратарь сборной Украины Лунин пропустил два гола в дебютной игре за испанский клуб

17.01.2020, 12:30, Новости дня

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который выступает во втором по силе дивизионе Испании за «Овьедо» на правах аренды,  пропустил два гола в своем дебютном мачте, сообщает официальный сайт клуба.

Лунин вышел в стартовом составе на поединок 23-го тура Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против «Альмерии».

На 62-й минуте украинец не смог отбить пенальти и пропустил первый гол. На 73-й минуте матча Лунин вышел с вратарской площадки на мяч и после недопонимания с защитником своей команды пропустил второй гол.

Видео пропущенных голов можно посмотреть по ссылке.

Украинец 15 января перешел из «Реала» в «Овьедо» на правах аренды, это был первый матч Лунина за новую команду.

После 23-х туров Сегунды команда, в которой выступает украинец, занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет в активе 23 очка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: «Я такой человек, который не может врать. Стопроцентно врать, заведомо, – уверяет Виталина. – Поэтому я верила и до сих пор верю, что поступила правильно… « Себя она называет «молодой образованной женщиной, которая была официальной женой народного артиста СССР, которая все-таки ничего не украла – ничего не нашли, третий год ищут, которая имеет два высших […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика