Вратарь сборной Украины Лунин пропустил два гола в дебютной игре за испанский клуб

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, который выступает во втором по силе дивизионе Испании за «Овьедо» на правах аренды, пропустил два гола в своем дебютном мачте, сообщает официальный сайт клуба.

Лунин вышел в стартовом составе на поединок 23-го тура Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против «Альмерии».

На 62-й минуте украинец не смог отбить пенальти и пропустил первый гол. На 73-й минуте матча Лунин вышел с вратарской площадки на мяч и после недопонимания с защитником своей команды пропустил второй гол.

Видео пропущенных голов можно посмотреть по ссылке.

Украинец 15 января перешел из «Реала» в «Овьедо» на правах аренды, это был первый матч Лунина за новую команду.

После 23-х туров Сегунды команда, в которой выступает украинец, занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет в активе 23 очка.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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