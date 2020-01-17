Клишас назвал анекдотом сообщения о поправке в Конституцию по самороспуск Госдумы

Сообщения СМИ о том, что рабочая группа якобы намерена внести в Конституцию поправку о возможности самороспуска Госдумы, является анекдотом, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Сегодня у нас новый анекдот», – сказал Клишас, являющийся сопредседателем группы по подготовке изменений в Конституцию России, по поводу сообщений в СМИ.

«Давайте, уважаемые коллеги, я имею в виду средства массовой информации, не заниматься всякого рода ерундой, не придумывать никаких глупостей и тем более не приписывать эти глупости рабочей группе», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что рабочая группа будет в первую очередь «текстуально оформлять» положения, прозвучавшие в послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

Сенатор подчеркнул, что работа группы будет выстроена таким образом, чтобы не было потеряно ни одно новое предложение, которое будет поступать.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщила, что в Кремле якобы допускают возможность досрочных выборов в Госдуму, так как в Конституции РФ будто бы может появиться положение о самороспуске нижней палаты парламента.

Напомним, Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил вынести на всероссийское голосование ряд поправок в Конституцию. Для подготовки предложений о поправках в Конституцию Путин создал рабочую группу.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о предложенной Путиным политической реформе, а также рассказывала о том, как менялась Конституция России.





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