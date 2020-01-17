В Одинцове рожающая женщина успела в роддом благодаря сотрудникам ГИБДД

В Одинцове беременная жительница едва не родила в машине. Однако сотрудники ГИБДД вовремя успели доставить ее в роддом.

Как отметили в пресс-службе, к работникам ДПС обратился мужчина, заявивший, что у его супруги начались роды в машине. Работники ГИБДД незамедлительно решили доставить россиянку в родильный дом. Они пересадили роженицу в патрульную машину и включили специальные световые, а также звуковые сигналы, после чего привезли женщину в медицинское учреждение.

Благодаря оперативной работе инспекторов в Одинцове супруги избежали сложностей и уже через 30 минут стали родителями здорового ребенка. В ведомстве сообщили, что вскоре сотрудники ГИБДД навестили новоиспеченную мать в больнице и вручили ей букет цветов, а также детское автокресло для будущих времен.

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