Гончарук сделал заявление в Верховной раде

Правительство Украины пока продолжает работу в прежнем режиме, сообщил подавший утром в отставку премьер-министр страны Алексей Гончарук, выступая в Верховной раде.

Гончарук заявил, что «правительство продолжит работать в прежнем режиме до того момента, пока президент Украины не примет решение, кто на какой позиции в команде может работать», передает ТАСС.

Он добавил, что «это политическое решение, которого мы ожидаем от лидера нашей политической силы», и поблагодарил соратников по партии «Слуга народа» за поддержку.

В пятницу утром Гончарук написал заявление об отставке. Затем же он приехал на заседание Верховной рады. В сессионный зал парламента также пришли все члены кабинета министров.

По Конституции Украины, отставка премьера влечет за собой отставку всего состава правительства.

Тем временем глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что заявление Гончарука об отставке является «дешевым пиаром».

«В соответствии со ст. 115 Конституции Украины премьер-министр может подать (такое заявление) только Верховной раде, а не президенту», – подчеркнул он.

Медведчук добавил, что Гончарук и его правительство заслуживают отставки, однако «ее, к сожалению, не произойдет».





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